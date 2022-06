Kuressaare postkontor saab uue näo

Esimesena saavad uue näo ja sisu kaheksa kõige suurema külastatavusega kontorit, mis ei ole läbinud viimase paari aasta jooksul uuenduskuuri. Need on Keila, Rakvere, Kuressaare , Tartu Kvartali ning Tallinna kesklinna, Kristiine, Arsenali ja Järve postkontorid.

Omniva brändijuhi Mari-Liis Küppari sõnul on ettevõttes lähtuvalt uuest strateegiast toimumas palju muutusi innovaatilisuse ja kaasaegsuse suunas, et pakkuda klientidele parimat. Postkontorite ümberehitamine on osa planeeritud muutustest ja pikaaegne investeering paremasse klienditeenindusse.