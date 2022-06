Kullaketrajad tegid Hellamaal Muhu tikitud tekkide näituse

“Meeli (Oidekivi ehk Laane Meeli, nagu kõik teda kutsuvad – T. K.) avas meile oma kodu uksed ja iga kolmapäeva hommikul kell 11 on meie jaoks selline püha aeg, kus me kõik kokku saame ja käsitööd teeme,” ütleb Hellamaa külakeskuse väljapaneku organisaator ja ka tõsine käsitööhuviline Anne Keerd, keda me küll rohkem tantsuõpetajana teame. “Ja sellest, et aeg on minema hakata, annab Meeli märku nii, et kohvimasin pannakse tööle. Meil on kõik sellised vahvad naised! Meie jutt ei saa kunagi otsa, naer ei saa kunagi otsa ja nagu näete, ei saa ka meie käsitöö kunagi otsa.”