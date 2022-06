Jaanideks on oodata mõõdukat sooja ilma, võib esineda vihmahoogusid

Laupäeva öösel oli meie kohal kõrgrõhuhari, mis päeva poole on sunnitud taganema Norra rannikult Skandinaavia keskosa suunas liikuva madalrõhuala kaguserva ees. Öö oli sajuta, kuid hommikuks jõuavad vihmapilved Hiiu- ja Saaremaale ning laienevad sealt kiiresti üle maa itta.

Esialgu puhub nõrk läänekaare tuul, päeval edelatuul veidi tugevneb puhanguti kuni 15 m/s. Õhutemperatuur on päeval 16 kraadi ümber.

Pühapäeval liigub madalrõhkkond üle Botnia lahe Soome kohale. Öö algab meil vihmaselt, kuid südaöö paiku sadu lääne poolt alates järk- järgult lõpeb, paiguti tekib udu. Päeval on mitmel pool vihmasabinaid. Puhub üsna tugev edela- ja läänetuul, eriti on tuul tugev põhjarannikul. Õhutemperatuur on öösel 14..16, päeval kuni 17 kraadi.