Peagi kahene piiga teenis tubli taimekasvatusega esimese taskuraha

Selleks aastaks saadi seemned juba oma kasvatatud viljadest. “Kuna Merilin on meil üldse suur loodushuviline koos issiga, siis teda huvitab õues kõik,” rääkis Kristel. “Nii kui ettekasvatamise aeg pihta hakkas, siis oli tema kohe kõrval, et tahab aidata. Mõtlesingi siis, et melonil on head suured seemned, parajad alla 2-aastase lapse jaoks – teeme ühisprojekti.”