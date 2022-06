Luulevõistlus "Paiga vaim" kutsub osalema

Võistlusele on oma värsiloominguga teretulnud nii kogenud sõnaseadjad kui ka algajad katsetajad. Tööde esitamise tähtaeg on 15. august. Parimad luuletused selguvad rahvahääletusel ja võitjad tehakse teatavaks Eesti taasiseseisvumispäeval.

Korraldajad ei sea võistluse tarvis loodud poeesiale mingeid muid tingimusi peale selle, et iga võistlustöö peab olema seotud mõne kindla kohaga Eestis.

Iga osaleja võib võistlusele esitada kuni kolm luuletust. Olgugi et luuletusi võetakse vastu kuni 15. augustini, tasub oma kirjatöö aegsasti teele panna. Konkursile lähetatud luuletused avaldatakse Toimetaja tõlkebüroo kodulehel, kus kõik saavad oma lemmikule hääle anda. Mida varem luuletus rahvahääletusele jõuab, seda rohkem on sel aega hääli koguda ja seda suurem on võiduvõimalus.