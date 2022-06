KÜLAVAHELOOD ⟩ Aadama talu mesi tuleb naturaalsest loodusest

Saatejuhi vestluskaaslasteks on talu pereneine Ülle Putku ja tema geenitehnoloogi kutsega poeg, kellest on saanud prfessionaalne mesinik.

Aadama talu on tüüpiline Saaremaa talu. Aastasadu on seal lambaid peetud. Praegugi on talus sajapealine lambakari. Lammastelt saadakse põllurammu. Aadama on mahetalu. Põhitoodanguks on mahemesi.