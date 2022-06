Politseil on jaaninädalal enim tegevust olnud joobes inimeste ning kiiruseületajatega

Seni on pühade aeg möödunud politseile suuremate vahejuhtumiteta, kuid nädal on siiski olnud töine. Kokku on tegeletud üle 100 erineva juhtumiga, millest 52 juhul on tegemist olnud väljakutsetega. Kriminaalmenetlusi on nädala jooksul alustatud kaheksa.