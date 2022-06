On tervitatav, kui vald remondib ja parandab meie teid. Nii on see ka Kuressaare ringtee asfalteerimisega. Ometigi, sõites mööda remonditud ringteed, võivad vanemal inimesel hambad lahti põruda. Niivõrd ebakvaliteetselt on asfaldikiht teele kantud, et on konarused, erinevad kihid on erineval kõrgusel, on augud. Isegi nukral nõukaajal tehti paremat tööd. Lugedes töö teostaja andmeid, sain kohe aru, et sellest polegi muud tahta. Valla hanke on võitnud OÜ Üle (jala).