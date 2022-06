Juu Jääb algab brasiillasest kitarristi kontserdiga Kuressaares

Mario Bakuna on Londonis elav Brasiilia helilooja, laulja ja kitarrimängija, kelle muusikukarjäär on kestnud üle 20 aasta.

Kell 19 algab Muhu muusikatalus Ingrid Rabi Group kontsert. Tegemist on verivärske koosseisuga Eesti jazzmuusika maastikul ning äsja ilmus nende esimene lühialbum „Circle of Love“. Ansambel esitab lugusid, mille on kirjutanud ning seadnud koosseisu vokalist Ingrid Rabi. Lisaks esinevad Mario Bukana Trio, Iisraeli multi-instrumentalistist Adam Ben Ezra, kes on andnud kontrabassile uue hingamise. Veel mängib muusikat belglasest DJ Lefto Early Bird.