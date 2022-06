Rahulikum elutempo on saarlasi seni suurematest tõuksiõnnetustest säästnud

ELEKTRITÕUKSID ON TULNUD SELLEKS, ET JÄÄDA: Matis Sikk näeb, et olukorda saab leevendada kõigi poolte ühise pingutuse tulemusena. Tema sõnul pole eesmärk Bolti turult välja või elektritõukerataste liiklusest kõrvale tõrjumine. Eile käis Matis Sikk patrullis koos Kaidi Kasega.

Foto: Gert Lutter / Saarte Hääl