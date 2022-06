Julgen ka rohkem kui neli aastat pärast ühise Saaremaa valla loomist arvata, et meil on oma valla suuruse tõttu tohutu potentsiaal. Ka hariduse valdkonnas. Meil on ligikaudu 40 haridusasutust – lasteaiad, algkoolid, põhikoolid, gümnaasiumid, kolledž, ametikool. Meil on erinevaid omandivorme – kohalik omavalitsus, riik ja eraomand. Küsimus on oskuses ja tahtmises seda potentsiaali realiseerida.