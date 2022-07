Kuivastu sadamaala uuenduse raames korraldatakse arhitektuurivõistlus

AS Saarte Liinid juhatuse esimehe Kaida Kauleri sõnul on sadamaala aina kasvavatele liiklus- ja reisijatevoogudele ammu kitsaks jäänud. „Lähiaastatel plaanime teha reisijate turvalisuse tagamiseks sadamaalale rohkem ruumi, lammutada ajutise iseloomuga ehitised ja tuua klienditeeninduse ootealale lähemale, et muuta sadama külastus mugavamaks“ avas Kauler Kuivastu sadamaala uuendusvajaduse tagamaid. „Loodame väga, et võistluse tulemusena saame me lisaks funktsionaalsusele ka kauni ja keskkonda sobituva arhitektuurilahenduse.“