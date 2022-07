REISIKIRI ⟩ Beebiga rändama: kahe nädala asemel mitu kuud paradiisist paradiisi

Claudia ja Silver on mõlemad Saaremaalt pärit. Claudia Orissaarest, Silver Kuressaarest. Noored tutvusid 10. klassis Kuressaare gümnaasiumis, kui neiu otsustas õpinguid jätkata Saaremaa pealinnas. Praegu on Claudia Luisega veel kodune ja Silver töötab IT alal.

Foto: Erakogu