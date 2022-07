Elame keset normaalseid ja ebanormaalsed kriise

“Olin vist ülikooli seminaril, kui tudeng kommenteeris, et kogu poliitika liigub kriisist kriisini. Millal pole kriisi? Väga tabav küsimus. On aga kriisid, mida võib normaalseks pidada, ning on ka tõepoolest eriti kriitilised, seega ebanormaalsed kriisid,” kirjutab Sõrve juurtega Edgar Kaskla, California ülikooli politoloogiaosakonna õppejõud.