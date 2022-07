Mälestushetk Kudjapel ⟩ Kristjan Jalakas 32, Johannes Poopuu 136

Praost Toplaan rõhutas oma kõnes, et sellest ajast, kui hukkus Kristjan Jalakas, on maailm tugevasti muutunud.

„Ilmselt ei olnud Kristjan selleks valmis, et nii noorelt surra. Kuid vabatahtlikuna missioonile minnes andis ta oma elu selle eest, et tema eakaaslastel oleks elu. Sündmused Ukrainas on näidanud, et rahu ei ole asi iseenesest,“ rõhutas Toplaan iga kaitseliitlase ja sõjalistesse noorteorganisatsioonidesse kuuluvate inimeste panuse olulisust.