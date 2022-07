KÜLALOOD ⟩ Genadi Noa – oma armsa Stella lahkumisest ning uuest romaanist

Genadi abikaasat, novembris manalateele läinud Stellat vaevas aastaid progresseeruv südamepuudulikkus. Haigus mõjus enesetundele ja andis tunda meeleolus. Viimases lõpus tundis Stella end väga kulununa ja rääkis, et soovib teispoolsusesse üle minna. Siiski pesi ta pesu, valmistas toitu ja palus lõpuks luba ka mehe voodit üles teha. “Kolm-neli päeva enne lahkumist jättis ta voodi ülestegemise pooleli ja ütles, et enam ei suuda.”

Genadi sõnul elasid nad õnnelikult ja seetõttu oli abikaasa lahkumine kõige rängem asi tema elus. Stella lahkumisele järgnenud päeva õhtul palus Genadi, et naine annaks endast elumärki. “Palusin, et ta teeks seda kõige tundlikumal ajal, et ma suudaks selle selgelt ära tunda,” räägib Genadi.