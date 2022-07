MUHU VÄINA REGATT ⟩ Saarlased püsivad poodiumil

Samas grupis on Saaremaa Merispordi Seltsi lipu all sõitvatest jahtidest üldarvestuses kuues Evelyn III (Kristen Pugi), üheksas Cassandra (Ott Hakkaja) ning 20. kohal samuti Cassandra (Jaanis Prii). Jahtide samade nimede põhjuseks on hiljutine tehing, kus Jaanis Prii juhitava Cassandra meeskonnast pool soetas endale uue aluse ning pool seilab vana jahiga. Kokku on grupis 28 jahti.