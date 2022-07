Muhulased seeliku äraviskajale nõiajahti pidama ei hakka

“Seda ei taha kindlasti,” ütles Reissaar, et infokogumise eesmärk pole teada saada, kes seelikuga nii käitus ning see inimene häbiposti panna. Oluline pole see, kust seelik minema visati, vaid see, kes selle kunagi valmistas. Pealegi on juhtum iseenesest juba leidnud suurt kõlapinda ja palju on tähtsustatud kultuuripärandi hoidmist. Käsitöömeister arvab, et vast juhtus seeliku minemaviskamine ikkagi teadmatusest. “Vaadati, et vana asi. mida enam kanda ja puhastada ei saa,” arutles ta minemaviskaja mõttekäigu üle. Selles on ta kindel, et muhulane ise poleks sellist asja teinud, seega juhtus see mõne vana maja tühjendamise käigus.