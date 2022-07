E-sigaret kui hunt lambanahas ⟩ Saare noored peavad veipimist tervislikuks

Mia (nimi muudetud) sõnul on õudne see, et järjest nooremad, peaaegu lapsed, on hakanud sel põhjusel nikotiini tarbima. "Mind ennast hirmutas see, kui mu tol ajal põhikoolis käiv vend oli klassivennalt ostnud veipi. Ta muidu ikka oli ja on suitsu vihkaja, aga e-sigaret tundus tema jaoks kuidagi nii tavaline ja ohutu," nendib ta.