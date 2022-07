RANNAILM TULEB TAGASI ⟩ Nädala lõpuks lubab 28 kraadi sooja

Teisipäeva öö hakul on Ida-Eestis veel selget taevast, Lääne-Eestis on juba pilves ja öösel sajab Lääne-Eestis laialdaselt hoovihma. Päeval liigub madalrõhulohk ühes vihmahoogudega üle maa, on äikest. Tuul pöördub läände ja loodesse ning tugevneb. Õhutemperatuur on öösel 7..13, rannikul kuni 16, päeval 17..21°C3