Kaali noorkotkad käisid seiklemas Tori põrgus ja Soomaa jõgedel

Mälestusteenistus, mille pidas kohalik kirikuõpetaja Ants Kivilo, toimus Toris seetõttu, et Mihkel Muul hukkus Venemaal Mordva ANSV-s Dubravlagi vangilaagris ja tema hauakoht on teadmata, kuid Tori kiriku seinal on tema nimi kirjas.