AS Saaremaa Piimatööstus teenis mullu 25,9 miljonit eurot müügitulu. Seda on 14,2 protsenti enam kui aasta varem, ent siiski teeniti 754 500 eurot kahjumit, mida on mõnevõrra rohkem kui 2020. aastal, mil kahjum oli 733 900 eurot.