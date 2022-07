Avatud talude päeval tänavu 30 osalejat

Saarte koostöökogu nõustaja Sulvi Munki sõnul pole oluline, et kogu aeg oleks midagi uut, vaid tähtis on ka kvaliteedi pool. “Me õpime ja kasvame, et oskaks pakkuda tulijale parimat teenust. Kindlasti kõik need talud, kes osalevad, on väljas oma uute programmidega. Igal aastal on igal talul uus programm. Koht on küll sama, aga ikkagi on mingi uus nüanss juures,” rääkis ta.