JUHTKIRI ⟩ Muutused tekitavad ebakindlust

Alles see oli, kui helistamiseks tuli kettal valida numbreid ja rehkendusi tehti arvelaua abiga. Vaevalt on varem inimkonna ajaloos nii lühikese aja jooksul elu-olu sellise tempoga arenenud. Tänases lehes kirjutame, et 3G leviala lõppemine ja seega ka paljude telefonimudelite kasutuks muutumine paneb peamiselt vanemad inimesed jälle keerulise ülesande ette: helistamiseks tuleb osta uus telefon, ehk isegi nutitelefon.