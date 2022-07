MUHU UUDISSED ⟩ Suab jälle kaudu kohvikume rüista

Ja oomsest kuni pühabeni suab Muhus jälle kaudu kodukohvikume rüista. Neh, neid korraldatse sii nii palju juba, et ühest päävast oo ammu suan kaks ja nüidseks juba kogunisti kolm. Nõnna et nädalilõppus põle kodu taris üht keedust üles panna. Võta aga jalad selga ja mine kuipides kõege lisemale kohviku. Või siis põruta autuga või väntlavaga juba mõnda kaugemase. Ju nüid nende päevade sihes jõudvad igase puole nie paprid kua jälle, et kuskohtas ja mis kelluaegas kohvikud lahti oo. Neh ja internettis juba oogid nõuke rakendus, kus oo kõik kenaste nähe ja kirjas. Sest nüidse aa inimesed ju palja papri pialt änam lugeda ep oskagid masu. Ikka kõik piab televonni sihes olema. Mis oo mudud kena. Sest kui sa kuuled, siis küttepuud oo nii tulisema kalliks läin, et kas jäe tuleva talve külma. Nõnna et param oo mõni puualg piisi alla aada kut suri reklaamisid rükkida. Sest televonnid oo ju ometiks änamaste kõigil juba varsi.