GALERII ⟩ Kaunispel ujuti 10. korda suure kivi juurest kaldale

Lapsed said madalas vees joosta ümber kivi, noored omakorda sadama muuli kõrval veidi pikemat distantsi. Harrastajad viidi paatidega merele, kust osad hüppasid vette 500 meetri pealt ja viimastele anti start kivi juurest, mis 900 meetri kaugusel kaldast veest väljas on. Veetemperatuuriks oli seekord 21 kraadi, mis avaveeujujatele just paras.