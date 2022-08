JUHTKIRI ⟩ Häda ei hüüa tulles

Lastega on veelgi keerulisem. Neil ei ole mänguväljakul lustides pealetulnud häda korral aega ega oskust üles otsida küll vaid paarisaja meetri kaugusel asuvat WC-d. Arvatavasti pole neil ka sularaha. Ja häda kinnihoidmisega on lastel ka keeruline. Kummastav on seisukoht, et mänguväljaku jaoks pole tualetti vaja. Taas kord ei vaevutagi probleemi lahendama, vaid otsitakse põhjuseid, miks ja kuidas ei saa. Proovida tasub aga alati, ühe välikäimla paigaldamine kasvõi suveperioodiks ei tohiks valla rahakotile teab mis kurnav olla.