TÄNAVAKÜSITLUS ⟩ Kas mänguväljak vajab vetsu?

Irina Turja Foto: Gert Lutter / Saarte Hääl

Irina Turja: Mõned võimalused on ju natuke eemal ka. Ega see, et siin vets oleks, pole päris eluküsimus. Siinsamas lähedal on tegelikult Ferrumi ja apteegi vahel kemps olemas, mis pole nii kaugel ka.

Ega need restoranid ei pea lapsi ju sisse laskma, kui nad ei taha, et seal käidaks. Mul töötab Nabas tuttav, kes räägib, et mänguväljakult tulnud lapsed käivad neilt plaastreid küsimas. Apteek on aga sama kaugel. Eks ta ole pigem inimestel selline mugavuse asi. Linnas olev avalik vets on ka ju suhteliselt odav. Arvan, et see teema on natukene ülevõimendatud.

​Rain Peirumaa Foto: Gert Lutter / Saarte Hääl

Rain Peirumaa: Vets võiks olemas olla küll. Kui lapsel häda tuleb, siis enamik, ma kardan, läheb väikese lapsega siia põõsastesse. Muidugi võiks siin olla mingisugune käimla, mis on lastele mõeldud, aga ega igale poole ei saa ka kempsusid panna. Kujutan ette, et ajutine vets ei oleks siin kuigi hügieeniline ja paari päeva pärast mitte just kuigi meeldivate aroomidega.

Üldjuhul meie kasutame vetsu minekuks siin kõrval olevaid restorane. Avaliku vetsu lähedal on ka pingid, kus armastavad istuda mitte väga lapsesõbralikud inimesed, mistõttu sinna eriti ei kipu.

Üldiselt kui on vaja WC-sse minna, siis loomulikult sa sellele ei mõtle, kas see on tasuline või mitte.

​Ann Parbus Foto: Gert Lutter / Saarte Hääl