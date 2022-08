TZOON ⟩ Kuressaares avas uksed virtuaalreaalsuse mängukeskus

Keskus ootab külastajaid iga päev kella 10-20-ni ning mängima ja uudistama on oodatud nii pisemad kui vanemad huvilised. Keskus pakub põnevaid elamusi nii VR rallitoolil, hirmutoas, kolmes erinevas virtuaalreaalsus boksis ning olemas on ka XBOX mänguala. Lisaks on võimalik tasuta mängida lauamänge ja pinksi.