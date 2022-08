JUHTKIRI ⟩ Ajastu paratamatus

Paljud õhkavad ja kurdavad, kui mõni maapood uksed suleb, kuid paraku on see ajastu märk. Elu kolib rohkem linnadesse, maakohtadeski on suuremate kettide poed ning neile, kes kodust kaugemale või suisa üldse välja ei saa, toob toidu koju lavka või moodne e-kauplus.