Veevärk uuendab linnas kümne kilomeetri jagu torustikke

Veetorusid läheb vahetusse 6,4 ja kanalisatsioonitrasse 3,6 km ulatuses. “See võib tunduda palju, aga arvestades, et meil on trasse kokku ligi 500 kilomeetri jagu, on tegu täiesti tavalise mahuga,” ütles veefirma juhatuse liige Aivar Sõrm.