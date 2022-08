Vilsandi saarel avatakse EKA tudengite abiga kerkinud maamärk PESA

EKA tudengid on 2022. aastal vilsandlasest sisearhitekti Ardo Hiiuväina ja teiste juhendajate käe all töötanud vilsandlaste tuhaurnide matmispaiga ehk kolumbaariumi loomise nimel. Nüüd on kolumbaarium ning seda tähistav maamärk valmis.