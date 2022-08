WRC AUTORALLI ⟩ Ott Tänak: proovime Soomest saadud hoogu hoida

"Soome ralli võit mõjus meeskonna moraalile väga hästi. Ypres on üsna unikaalne asfaldiralli, mis tundub esmaspilgul pigem lihtne, sest seal on palju sirgeid ja mahapöördeid," rääkis Tänak Hyundai pressiteate vahendusel.

"Tegelikkuses on see üsna keeruline ralli, sest ristmikud ja lõikamised on väga erinevad ja üpris nõudlikud, eriti kui ilm on heitlik. Lõikamiseks peab olema stabiilne auto ja palju enesekindlust. Proovime Soomest saadud hoogu hoida, isegi kui tegemist on väga erinevat tüüpi ralliga," lisas Tänak.