Kes pole viimasel ajal Kuressaare lossi lähedale sattunud, siis hetkel saab näha seal haruldast vaatepilti. Nimelt on piiskopilinnuse vahitorni remont jõudnud etappi, kus tundub, et tornist on järele jäänud vaid puidust talad, seega võib öelda, et tegemist on üsnagi alasti kistud vahitorniga. Taolist vaatepilti ikka iga päev ei näe.