Äsja üllatasid teadlased faktiga, et 29. juunil pöörles planeet Maa ümber oma telje kiiremini kui tavaliselt. Kui üldiselt kulub selleks 24 tundi ehk 86 400 sekundit, siis seekord läks 1,59 millisekundit vähem aega. "Mõttetu mikroskoopiline erinevus!", hüüatavad paljud. Tõsi, meie seda ei tajunud, kuid tähelepanu väärib fakt seepärast, et aatomkellade leiutamisest saadik olevat see lühim ööpäev ehk siis planeet Maa omamoodi kiiruserekord. Aatomkellade täpsusest annab aimu see, et need eksivat 100 miljoni aasta jooksul 1 sekundiga.