FOTOD ⟩ Taritu spordipäev juba 30. korda

Esmaülesandeks võtsid nad Taritu koolimaja taasavamise. Augustis nenditi, et see saabki 1. septembril teoks. Sügisel otsustati, et tuleb ka sealse piirkonna spordielule taas elu sisse puhuda ja 1993.a augustis toimuski esimene sportlik ettevõtmine, piirkonna külade spordipäev.

1994. a leiti, et möödunudsuvine spordipäev meeldis kõigile ja nii see algas.

Heino Lahe eestvedamisel toimus samal aastal sõpruskohtumine pallimängudes, osalejateks Lümanda ja Taritu piirkonna mees jalg- ja korvpallurid.

Kuni möödunud aastani toimusid kõik sportlikud ettevõtmised ikka Heino lahke ja avala pilgu all – "no kas kõik on korras?" Vastame, et "korras, Heino! Ka 30. Taritu spordipäev läks igati korda!”

Sügisel on plaanis Taritus korraldada noortele Heino Lahe mälestusturniir jalgpallis.

Sel aastal toimus siis spordipäev Taritus 30. korda. Küladevahelist arvestust enam ei peeta, sportmängud on asendunud osavusvõistlustega ja enamus tänaseid osalejaid on piirkonna elanikud ja suvitajad.

Muidugi on kasvanud peale täiesti uus põlvkond. Paljud meenutasid, et olid siis veel sündimata või hoopis 30 aastat nooremad ja see võttis kukalt kratsima. Taritu ja Lümanda raamatukogude juhataja Urve Vakker ei suutnud meenutada, et ta kordagi oleks spordipäevalt puudunud.

Osalejaid ongi päris pisikestest kuni elukogenud spordiveteranideni välja, lapsi osales ligi 40 ja täiskasvanuid üle 40. Lisaks kohtunikud-korraldajad.

13. augustil toimunud spordipäeval oli võimalik kahe tunni jooksul osaleda nö klassikalistel individuaal alade: kuulitõukes, hoota kaugushüppes, lastel jooksualadel, palliviskes. Aastaid on toimunud korvpallivabavisked, saapa- ja noolevisked.

Pea kõigil aastatel on lapsed visanud palli ämbrisse. Rõngaid posti otsa sihtida ja minikorvpalli sai sopsuta kõik osalejad ning lüüa penalteid. Lapsed said mõõtu võtta veel takistusjooksus. Populaarne on nö kalapüük. Kokku oli lastel kavas kümme ja täiskasvanutel üheksa ala. Kolm väikest võistkonna-ala andsid põnevust ja kaasaelamist.

Korraldamisega tegelesid Taritu Arenguselts ja rahvamaja, piirkonna spordijuht ja allakirjutanu. Lisaks toetasid meie ettevõtmist Saaremaa Spordiliit, Saaremaa vald, Premia Tallinna Kümhoone AS.