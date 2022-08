MAAKONNA KINNISVARATURG ⟩ Viimastel aastatel on kasvanud huvi nõukaaegsete korterite vastu

Võrdluseks olgu kohe ära toodud, et ajavahemikus 2010 kuni 2021 on Saare maakonnas esimesel poolaastal sooritatud kinnisvaratehingute keskmine koguväärtus olnud veidi üle 22 miljoni euro. Suurim oli see mullu, 2021. aastal, kui tehinguid tehti summas 39,6 miljonit eurot ja väikseim 2010. aastal, kui esimesel poolaastal sooritati meie maakonnas kinnisvaratehinguid kõigest 14,8 miljoni euro eest.