JUHTKIRI ⟩ Elektrilevi, keda te lolliks peate?

Kõrgest elektrihinnast vapustatud eestimaalased toodavad elektrit sellise tuhinaga, et see ei mahu Elektrilevi võrku enam hästi äragi.

Seda, et tulevikus peaks meie elektritootmine olema keskkonnasõbralik, on vist kuulnud juba igaüks. Ning ka seda, et praegusest palju rohkem väikeettevõtjaid ja eratarbijaid võiksid päikeseenergiat tootma hakata.