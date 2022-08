Kureveres selgusid maakonna parimad ratsutajad

Saaremaa meistriks 110 cm takistussõidus tuli Karmen Udeküll hobusel Ruvina, teise koha võttis Jaagup Kallas hobusega Wisdom ning pronksikohale sõitis Albert Erik Venda hobusel Just In Time. Sama sõidu avatud arvestuse võitjaks tuli samuti Karmen Udeküll hobusel Ruvina.

Võistluse auhinnaks on saaremaised puidust kapad.

Mis on takistussõit?

Takistussõit on ratsaspordiala, kus hobuse ja ratsaniku ülesandeks on vigadeta ja võimalikult kiiresti ületada võistlusrajale üles pandud takistused ehk parkuur.

Vigade eest antakse võistlejale karistuspunkte järgmiselt:

– takistuse mahaajamine – 4 karistuspunkti.

– hobuse tõrkumine ehk keeldumine takistust ületada – esimene kord 4 karistuspunkti, teisel korral kõrvaldatakse ratsanik võistlustelt.

– parkuuri läbimiseks määratud aja ületamine – 1 karistuspunkt iga alanud sekundi eest.

Parkuuri võib ehitada sisehalli (maneež) või liiva- või muruplatsile. Takistused on ehitatud nii, et vähemalt nende ülemine osa on lahtine. Parkuuri kuulub olenevalt raskusastmest 8-20 takistust, milledest osa võivad olla nn. süsteemid (= takistuste rühm, mis koosneb kahest või kolmest takistusest, millede vahele hobune peab tegema ühe või kaks galopisammu). Parkuuri koostab rajameister.

Takistuste kõrgus erinevatel võistlustel võib olla 60 – 170 cm. Takistuste laius võib maksimaalselt olla 200 cm, v.a. veetakistus, mille laius võib raskematel võistlustel olla isegi 450 cm. Spetsiaalsetes võistlussõitudes võivad takistused olla veelgi kõrgemad.

Allikas: ratsaliit.ee