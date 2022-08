Kallase sõnul tõi ta SDE hulka maailmavaade, mida ta on sotsiaaldemokraatidega juba aastaid jaganud.

„Kohalikul tasandil on võimalik väga edukalt töötada ka erakonda kuulumata, aga riigi tasandil ning eriti valitsuses olles on minu hinnangul vajalik ühene selgus, et kuhu erakonda minister kuulub ja millist maailmavaadet ta esindab,“ põhjendas Kallas oma otsust.