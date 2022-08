VEEL 900 000 EUROT? ⟩ Vutihalli rajamiseks Kuressaarde võib riik eraldada lisaraha

Abivallavanem Liis Lepiku sõnul on vallavalitsus saanud infot, et vabariigi valitsus on ehitusturul toimunud hinnatõusu tõttu valmis eraldama jalgpallihalli rajamiseks veel täiendavalt 900 000 eurot. Järelikult oleks riigi panus kokku 2,4 miljonit eurot.