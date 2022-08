Ta märkis, et tarbijate kasvav teadlikkus on loonud ootuse osta vähendatud säilitus- ja lisaainetega lihatooteid. „Seetõttu on meil äärmiselt hea meel, et meie populaarsed viinerid nagu Saaremaa juustuviiner, Lemmikviiner ja Doktoriviiner on juba nüüdseks kaubanduses uuenenud retseptuuriga ning E621 vabad,“ kinnitas ta.