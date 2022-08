OLUKORD POLE KIITA ⟩ Kuressaare haigla vajab juurde vähemalt kümmet arsti

"Kuressaare haigla töötajad on suhteliselt ühest põlvkonnast ja vägagi valuline põlvkondade vahetus on tasapisi alanud. Tänasel päeval puudutab see otseselt kirurgia eriala, kuhu otsime käesoleval hetkel nii osakonna juhatajat kui üldkirurgi ja ortopeedi. Kui vaadata veelgi laiemalt, arvestades muuhulgas valvetööd, on meie tänane kriitiline värbamisvajadus 10 arsti," kirjutas Kõlli sotsiaalmeedias.