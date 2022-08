Mitu uut talu mahub Koguvasse?

"Paljude jaoks on Koguva kuulus kaluriküla, muuseum, turismisihtkoht ja vaatamisväärsus, millega seotult valmisid kultusfilmid "Siin me oleme" ja "Mehed ei nuta". Kuigi kohalike jaoks on turism tähtis elatusallikas, on siiski tegu eelkõige elukeskkonnaga, mis vajab arenemist ja arendamist," kirjutab muinsuskaitseameti Saaremaa nõunik Liis Koppel.