Lasteaedades tuleb söögi eest rohkem maksma hakata

"Me kõik tajume, kuidas viimastel kuudel on elu kallimaks läinud. Elektrist toiduni ja kolm tiiru veel juurde," teatab näiteks Kuressaare Pargi lasteaia hoolekogu liige Kristine Keso hoolekogu otsusest, et senise 1.70 euroga päevas enam toitu valmistada võimalik ei ole ja toiduraha hakatakse septembrist küsima 2.10.