Riik püüab eeloleval koroonaviiruse hooajal läbi saada piiranguteta

„Tahame püsida leebe stsenaariumi tingimustes, mis tähendab, et me räägime endiselt omikrontüvest ja et tervishoiusüsteem suudab hallata olukorda igapäevase tegevuse raames. Võtmekoht on igaühe vastutustundlik käitumine nii inimesena, ettevõtjana kui ka tööandjana,“ ütles tervise- ja tööminister Peep Peterson.