"Soome ja Rootsi on selles mõttes juba NATO-s, et alliansi peamised riigid, sealhulgas USA, on andnud neile julgeolekugarantiid kuni liikmelisuse vormistamiseni," kirjutab Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse teadur ja kolumnist Kalev Stoicescu.