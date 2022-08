Mikk Tuisk: „Mul on hea meel, et volikogu usaldas mind Saaremaa vallavanemana ja toetas meie valimisliidu kandidaati Kaarel Tangu uue abivallavanemana. Anname endast parima, et seda valikut õigustada. Samas on mul kahju, et Madis Kallas suundus vallavanema kohalt vabariigi valitsusse keskkonnaministriks, kuid loodetavasti saab ta Saaremaale edaspidi veelgi kasulikum olla.“