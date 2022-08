Rallisõitjate Ken Torni ja Kauri Pannase laupäev Tšehhi etapil sai varajase lõpu

Võistlus jätkus laupäeval kuue kiiruskatsega, mille jooksul ootas võistlejaid ees 97,12 katsekilomeetrit. Kui veel hoolduspargis tundus, et laupäeva esimese ringi katseteks on vihmarehvide asemel parem valik šlikk rehv, siis reaalsuses tegid õige valiku need, kes läksid välja märjailma rehvidega. Kahjuks Torn/Pannas nende hulka ei kuulunud ja seega kujunes nende hommikust paras katsumus, mis lõppes päeva kolmandal ja ralli neljandal katsel.