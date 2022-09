Marve Koppel Kuressaarest: Minu esimene koolipäev oli ju nii palju aastaid tagasi! Mäletan aga, et see oli väga oodatud päev. Läksin tookord kooli koos ema ja isaga. Hakkasin õppima Lööne koolis. Õpilasi polnud seal just palju, 60–70. Kool asus vanas mõisamajas. Mu esimene õpetaja oli juba pensionil meesterahvas, Oskar Lember. Sain ise valida, kuhu istuda, ja istusin esimesse pinki. Mäletan, et hoidsin hinge kinni, et peaks minu kõrvale ometi tüdruk istuma, mitte poiss. Istuski tüdruk. Aabits, mille saime, oli kollaste kaantega, peal suur A-täht ja kukk.